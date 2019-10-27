Кирилл Новиков: «Динамо» может играть значительно лучше»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков оценил игру команды в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0).

— Тяжелейшая игра. Очень рад, что выиграли. Считаю, что заслужили победу, — начал Новиков.

— Были готовы, что ЦСКА поменяет опорную зону — выйдут Бийол и Бистрович?

— Тренеры для того и существуют, чтобы быть готовыми ко всему. Мы были готовы к этому варианту, как и к любым другим.

— Команда сыгрывается?

— Взаимодействие улучшается, но всегда хочется больше. Мы можем значительно лучше с учетом потенциала и мастерства. Мы в тяжелой ситуации. Поэтому если выбрать игру или результат, то в данный момент выберу очки.

— Ждать ли в скором времени травмированных?

— Паршивлюка — нет. Шунича и Калинина — да.

— А что с Филиппом?

— Мы сегодня рассчитывали на него. Но игра подсказывала, что нужен более быстрый игрок, такой как Нжи. Его и выпустили.

— ЦСКА играет обычно слабее во втором тайме?

— Не считаю, что у ЦСКА в первом тайме было территоритальное преимущество. Чтобы кто-то нас давил — нет. Не поменялось и во втором. Так виделось со скамейки запасных. И мы были близки, и ЦСКА к забитому голу, но сегодня мы забили и выиграли. (Константин Алексеев)

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