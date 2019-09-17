Брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл дал первое интервью после выхода из колонии. Братья Кокорины и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев сегодня покинули ИК-4 по УДО.

— Труднее всего мне было осознавать, что переживают близкие, — цитирует «МК» Кирилла Кокорина. — Мама расстроилась, плакала постоянно, бабушка... Из-за этого я очень переживал. А именно сидеть в колонии мне не было сложно.

— А что, по-вашему, было самой большой несправедливостью в этой истории?

— То, что люди говорят неправду. Если бы было судебное разбирательство честное, если бы потерпевшие пришли и сказали правду, было бы все по-другому... Правды я там не увидел.

— Какие выводы вы сделали из этой истории?

— Молодым ребятам лучше не драться, а словами такие ситуации решать. Можно случайно так попасть — люди заезжают и на 8, и на 10 лет. Такие довольно неприятные сроки...

— Какие-то жизненные уроки получили в колонии?

— Это я маме только расскажу.

— Какие планы на жизнь?

— До Москвы доехать, отметиться у участкового — и все.

— А дальше?

— Учиться. У меня академотпуск был. Я учусь на экономиста, получается, сейчас 1-й курс будет.

— Еще есть какие пожелания?

— В баню очень хочется. Еще... (немного смущается) было желание на машине на моей прокатиться. Прогуляться по Москве. А главное — чтобы родственники не горевали сильно.

— Чем-то родные угостили?

— Бабуля заставляла меня яблоки взять, я говорю — не возьму.

— А брат куда поехал?

— В Москву.

Братья Кокорины, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

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