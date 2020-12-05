Кержаков считает, что Тедеско нужно верить в Кокорина

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков в интервью «СЭ» объяснил, почему у нападающего Федора Смолова произошел спад с переходом в «Локомотив». Также он считает, что главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско нужно верить в Александра Кокорина.

— Чем объясняете спад в игре Смолова?

— В «Краснодаре», где под него была заточена игра в атаке, Федор провел свое лучшее время. Доказал, что он нападающий с большой буквы. И то, что на него сделал ставку «Локомотив», вполне логично. Но на новом месте не пошло: куда-то пропали легкость, острота, стал меньше забивать. Другой футбол, партнеры, под которых надо подстраиваться. А ломать себя уже в зрелые годы — дело непростое, мы ведь не молодеем. Так что «Локомотив», похоже, оказался для Смолова не его командой.

— Все чаще то же самое можно слышать и про перешедшего в «Спартак» Кокорина. Вам не кажется, что процесс его адаптации затянулся?

— Несмотря ни на что, по-прежнему считаю Александра одним из самых талантливых российских форвардов. Тедеско еще продолжает выстраивать атаку. В такой ситуации сразу найти себя в новом коллективе тяжело. Лично я уверен, что Кокорин взорвется. Когда, если не сейчас?!

— Тогда почему с ходу заиграл в «Ростове» Мамаев? Характер покрепче?

— Дело не в характере. Просто Павел сразу начал играть. К тому же его во всем поддерживал Карпин. Это очень важный момент. По себе знаю: порой тренерское доверие помогает творить чудеса. А Кокорин, придя в «Спартак», сначала тренировался, потом залечивал травму, восстанавливался. Тедеско не может не видеть, какой у Александра потенциал. И его доверие способно сыграть здесь решающую роль.

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