"Керимов, помоги!" Баннер фанатов "Анжи" на матче с "Рубином"

Болельщики "Анжи" вывесили баннер на матче 29-го тура премьер-лиги против "Рубина". На нем содержится надпись "Керимов, помоги".

Махачкалинский клуб с начала сезона находится в тяжелой финансовой ситуации. Бизнесмен Сулейман Керимов с 2011 по 2016 год был владельцем "Анжи".

"Анжи" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Магомеда Адиева досрочно вылетела из РПЛ.

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