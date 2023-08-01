КДК РФС не зафиксировал нарушений на матче «Спартака» и «Балтики»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что по итогам матча 2-го тура между «Спартаком» и «Балтикой» (2:1) не было зафиксировано никаких нарушений.

«По матчу «Спартак» — «Балтика» никаких замечаний нет. Делегат не зафиксировал никаких нарушений», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 в РПЛ.