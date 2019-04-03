23:31 3 апреля | Футбол — РПЛ

"Кажется, этот ад никогда не закончится". Валитова - о решении суда по Кокорину

Валитова - о решении суда по Кокорину. Фото Инстаграм Дарьи Валитовой
Валитова - о решении суда по Кокорину. Фото Инстаграм Дарьи Валитовой
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Дарья Валитова, гражданская жена форварда "Зенита" Александра Кокорина заявила, что испытывает боль и страх. В среду Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для 28-летнего форварда до 25 сентября.

- Никогда не думала, что увидеть человека на несколько секунд уже будет счастьем. Сегодня множество журналистов просили меня дать комментарии... кроме того, что больно и страшно, нечего сказать...Мне кажется, этот ад никогда не закончится, - написала Валитова в своем Инстаграме.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. 

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.

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