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Сегодня, 22:50

Карпин прокомментировал возможный переход Сутормина в «Ростов»

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Алексей Сутормин и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе ростовского клуба к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

По информации «СЭ», «Ростов» планирует сделать предложение 28-летнему нападающему зимнее трансферное окно

«Алексей Сутормин может перейти в «Ростов»? При чем здесь я? Лично заинтересован в этом игроке? Лучше узнать это у тех, кто об этом говорит», — сказал Карпин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Алексей Сутормин в этом сезоне провел 11 матчей, результативными действиями не отличился.

Константин Белов

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Алексей Сутормин
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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