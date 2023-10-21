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Канчельскис — о желании Мухина играть за «МЮ»: «Он — молодец, дай Бог у него все получится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на желание полузащитника ЦСКА Максима Мухина продолжить карьеру в «МЮ».

«Все может быть, я бы хотел посмотреть на кого-нибудь из российских футболистов в составе «МЮ». Это сложно, ситуация с нашим спортом сейчас непростая. Но у всех есть мечта. Могу пожелать Максу только удачи, чтобы он работал, верил в это. Многие хотят просто уехать зарабатывать, не играть на таком уровне.

Раньше большинство футболистов уезжали на меньшие зарплаты в Европу. Шевченко поехал в «Милан» с понижением зарплаты, я в «Шахтере» получал больше, чем в «Манчестере». Так получилось, что манкунианцы мне помогли, спасибо им большое.

Не все хотят уезжать. Там нужно быть сильнее своих партнеров, каждая игра и тренировка — вызов. Многие этого боятся. Зачем от добра добра искать и ехать в Европу за копейки, если ты тут много зарабатываешь? Есть много советчиков и жуликов в футболе, которые говорят не уезжать. Мухин — молодец, дай Бог у него все получится», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-o-mechte-mukhina-igrat-za-manchester-yunaited-molodec-dai-bog-u-nego-poluchitsya-296962/
Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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Непомнящий: «О ЦСКА сложно говорить в позитивном ключе»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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