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Сегодня, 17:26

Камоцци уверен, что Пруцев станет еще лучше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре полузащитника Данила Пруцева в нынешнем сезоне.

«Пруцев — отличный игрок, абсолютный талант. Рад, что у него все хорошо складывается в «Спартаке». Уверен, он станет еще лучше», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Пруцев провел 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, забил два мяча и стал автором 3 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ranko-kamotstsi-prutsev-absolyutny-j-talant-on-stanet-eshhe-luchshe/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
Франко Камоцци
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