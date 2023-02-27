Камоцци уверен, что Пруцев станет еще лучше
Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре полузащитника Данила Пруцева в нынешнем сезоне.
«Пруцев — отличный игрок, абсолютный талант. Рад, что у него все хорошо складывается в «Спартаке». Уверен, он станет еще лучше», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Пруцев провел 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, забил два мяча и стал автором 3 голевых передач.
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|
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|
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|
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|
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|
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|17
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|
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|
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|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Локомотив
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|1
|3
|
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Олег Дмитриев
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|1
|3
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