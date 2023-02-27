Камоцци уверен, что Пруцев станет еще лучше

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре полузащитника Данила Пруцева в нынешнем сезоне.

«Пруцев — отличный игрок, абсолютный талант. Рад, что у него все хорошо складывается в «Спартаке». Уверен, он станет еще лучше», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Пруцев провел 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, забил два мяча и стал автором 3 голевых передач.