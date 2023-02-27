Агент защитника Максимовича заявил, что игрок готов присоединиться к клубу РПЛ
Боян Остожич, агент экс-защитника «Наполи» Николы Максимовича, в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, возможен ли переход игрока в клуб РПЛ.
«Мы полностью открыты к предложениям из РПЛ. Ждем запросов от российских клубов», — сказал Остожич «СЭ».
В России 31-летний Максимович известен по выступлениям за московский «Спартак» на правах аренды в 2018 году.
В настоящее время игрок находится в статусе свободного агента.
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|35
|
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|17
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|4
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|3
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|16-36
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|
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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ЖК
|Г
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|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
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|1
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|
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Торпедо М
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