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Сегодня, 17:09

Агент защитника Максимовича заявил, что игрок готов присоединиться к клубу РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Боян Остожич, агент экс-защитника «Наполи» Николы Максимовича, в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, возможен ли переход игрока в клуб РПЛ.

«Мы полностью открыты к предложениям из РПЛ. Ждем запросов от российских клубов», — сказал Остожич «СЭ».

В России 31-летний Максимович известен по выступлениям за московский «Спартак» на правах аренды в 2018 году.

В настоящее время игрок находится в статусе свободного агента.

Никола Максимович
Футбол
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