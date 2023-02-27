Агент защитника Максимовича заявил, что игрок готов присоединиться к клубу РПЛ

Боян Остожич, агент экс-защитника «Наполи» Николы Максимовича, в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, возможен ли переход игрока в клуб РПЛ.

«Мы полностью открыты к предложениям из РПЛ. Ждем запросов от российских клубов», — сказал Остожич «СЭ».

В России 31-летний Максимович известен по выступлениям за московский «Спартак» на правах аренды в 2018 году.

В настоящее время игрок находится в статусе свободного агента.