Камано: «Пиняев? Хороший игрок. Быстрый, с хорошей техникой»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано поделился мнением о Сергее Пиняеве, который ранее перешел в команду. Футболист также рассказал, как провел отпуск.

«Пиняев? Хороший игрок. Быстрый, с хорошей техникой. Надеюсь, он нам поможет в предстоящих матчах. Добро пожаловать!

Как провел отпуск? Отпуск прошел хорошо. Съездил в Бордо на десять дней, потом побыл с семьей. Потом вместе с друзьями поехали на праздники в Париж. Отлично провели время, очень много эмоций, много улыбок. И со свежим настроением вернулся в работу», — приводит слова Камано официальный сайт «Локомотива».