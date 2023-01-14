Наяир Тикнизян заявил, что тяжело переносит нагрузки на сборе «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наяир Тикнизян рассказал, как переносит нагрузки на сборе.

— Если честно, то очень тяжело. Но думаю, что через эту работу в дальнейшем будет гораздо проще и лучше в плане функциональной готовности.

— Бара вчера сказал, что скучал по этой интенсивной работе. А ты?

— Думаю, все скучали, потому что когда ты полностью проходишь такой тренировочный лагерь, ты получаешь внутреннее удовольствие — то, что выиграл борьбу у самого себя, смог преодолеть какие?то свои страхи. От этого ты только делаешь прогресс и шаг вперед, — передает слова Тикнизяна пресс-служба «Локо».

На первом сборе, который проходит с 11 по 22 января, «Локомотив» проведет два товарищеских матча. Первая игра состоится 18 января против «Бунедкора» (Ташкент, Узбекистан). Во втором матче железнодорожники сыграют с «Родиной» (Москва, Россия), встреча пройдет 22 января.