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Наяир Тикнизян заявил, что тяжело переносит нагрузки на сборе «Локомотива»

Виктория Кравченко
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Защитник «Локомотива» Наяир Тикнизян рассказал, как переносит нагрузки на сборе.

— Если честно, то очень тяжело. Но думаю, что через эту работу в дальнейшем будет гораздо проще и лучше в плане функциональной готовности.

— Бара вчера сказал, что скучал по этой интенсивной работе. А ты?

— Думаю, все скучали, потому что когда ты полностью проходишь такой тренировочный лагерь, ты получаешь внутреннее удовольствие — то, что выиграл борьбу у самого себя, смог преодолеть какие?то свои страхи. От этого ты только делаешь прогресс и шаг вперед, — передает слова Тикнизяна пресс-служба «Локо».

На первом сборе, который проходит с 11 по 22 января, «Локомотив» проведет два товарищеских матча. Первая игра состоится 18 января против «Бунедкора» (Ташкент, Узбекистан). Во втором матче железнодорожники сыграют с «Родиной» (Москва, Россия), встреча пройдет 22 января.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/tiknizyan-kamano-i-shchetinin-o-starte-sborov/

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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