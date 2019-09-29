Калиниченко поблагодарил Федотова за победу «Оренбурга» над «Спартаком»

После поражения «Спартака» от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России комментатор Дмитрий Шнякин в своем Twitter рассказал о том, что экс-игрок красно-белых Максим Калиниченко поблагодарил Владимира Федотова.

— Заходит к нам в «8-16» главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, — написал Шнякин в Twitter. — Калиниченко встает, жмет ему руку и с выдохом облегчения чеканит одно слово: «Спасибо!»

Сегодня, 29 сентября, после матча «Спартак» — «Оренбург» руководство москвичей объявило об отставке Кононова.

40-летний Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 год. Дважды становился чемпионом России (2000, 2001) и один раз обладателем Кубка (2003).

Гениальная сцена!

К нам в 8-16 заходит тренер «Оренбурга» Федотов. Макс @kalynych25 встает, жмет ему руку и с выдохом облегчения чеканит одно слово:

— СПАСИБО!



Занавес:))



PS. В 20:55 эфир на @matchpremier с Калиниченко, Федотовым, Широковым ?#врубайте pic.twitter.com/QGVMZzYL5h — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) September 29, 2019

Кононов отправлен в отставку. Онлайн-трансляция