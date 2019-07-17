Как живут и чем питаются в колонии Кокорин и Мамаев

Портал Mash рассказал о жизни футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонии. Экс-игроки сборной отбывают наказание в ИК-4 близ города Алексеевка Белгородской области.

По данным источника, подъем у заключенных в 6 утра, отбой - в 22.00. Предусмотрено трехразовое питание, дневной отдых, а с 19.00 до 20.00 им разрешено заниматься спортом.

На завтрак заключенные получают кашу, на обед - суп и кашу с кусочками мяса, на ужин - картошку и селедку. Иногда в меню предусмотрены каша с молоком и творог.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.