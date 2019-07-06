Как Сутормин перейдет в "Зенит". Условия сделки

На следующей неделе переход полузащитника Алексея Сутормина в "Зенит" будет официально оформлен. 25-летний Сутормин ранее перешел в казанский "Рубин", ранее на игрока претендовал "Зенит", который и не сумел завершить сделку – переговоры дважды были поставлены на паузу, а затем и приостановлены.

После того, как сделка в "Рубин" была завершена (казанцы объявили о переходе, а футболист дал интервью в качестве новичка команды), "Зенит" вновь стал претендовать на футболиста – и на сей раз эти претензии носят куда как более весомый характер.

Теперь, вероятно, произойдет следующее.

1. Переход стороны оформят в формате из "Оренбурга" в "Зенит" – возможно, последует объявление об уступке прав на игрока со стороны "Рубина" или не до конца правильном оформлении перехода. Аргумент "Зенита" был и в том, что клуб раньше вступил в переговоры с футболистом, а менеджеры среднего звена спортивного департамента не имели достаточно полномочий и квалификации, чтобы завершить сделку. "Рубин" не планирует вступать в конфликт – между клубами давние рабочие позитивные отношения.

2. Сумма трансфера не будет значительной. Если в данном случае вообще уместно говорить о сумме.

3. Футболист подпишет контракт суммарно на 4 года – по схеме "3+1".

4. "Зенит" повторит условия, которые были у Сутормина после перехода в "Рубин". (Сергей Егоров)

Сутормин-челлендж. Как не перейти в "Зенит", а потом все же не суметь туда не перейти