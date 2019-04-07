Избитый болельщик "Спартака" не будет жаловаться в полицию

Болельщик "Спартака" по имени Илья, который в субботу бы избит на трибуне "Открытие Арены" во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, рассказал "СЭ", что не намерен жаловаться на обидчиков в полицию.

Игра состоялась в субботу и завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Конфликт произошел из-за того, что Илья демонстрировал на секторе шарф с оскорблениями капитана красно-белых Дениса Глушакова.

– Я не из тех, кто в полицию побежит жаловаться, – сказал Илья. Это не потому, что я был не прав, просто я не из тех людей. Я думаю, что зачинщики драки сами выйдут на связь. Я почему начал отписываться и рассказывать об этом: меня задела клевета обо мне – якобы я кому-то что-то сказал, якобы я был пьяный. На матче с "Зенитом" я поднимал шарф, но не заряжал ничего. В данной ситуации было то же самое. Это мое мнение, мой протест.

– Кроме того, мой характер и моя работа не позволяют мне ни первым лезть в драку, ни идти потом жаловаться в полицию, – добавил болельщик.

Свою фамилию болельщик называть не стал. При этом сообщил, что ему 28 лет. (Илья Егоров)

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