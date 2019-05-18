Иванов считает, что в матче с ЦСКА закономерным результатом была бы ничья

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал поражение в 29-м туре РПЛ от ЦСКА​ (0:1), поделился мнением о скамейке команды и объяснил непопадание грозненского клуба в еврокубки.

По игре команда не наиграла на поражение, – подвел итог Иванов.

– Почему так смазали концовку чемпионата? Была серия из пяти матчей без поражений.

– Каждая серия когда-то прерывается. Плюс ЦСКА тоже преследует какие-то цели. Но по игре – чистая ничья.

– Пенальти был?

– Я не видел, но ребята, которые видели повтор, сказали, что пенальти на усмотрение судьи.

– Перед "Ахматом" каждый год ставится цель попасть в еврокубки. Чего не хватало в этом году?

– И до этой игры были теоретические шансы, не все от нас зависело. Надо прибавлять, делать так, чтобы ситуация была под нашим контролем. Не хватало очков, которые мы по глупости где-то потеряли.

– Что сказал тренер в раздевалке? Наверное, не за что было ругать.

– Сказал, что доволен. Но после пропущенного гола могли бы сыграть поувереннее, попытаться забить. Думаю, ещё будет разбор игры, где мы обсудим все ошибки.

– Последняя домашняя игра у "Ахмата" с "Ростовом"​. Какие-то цели есть? В чемпионате уже никакие цели ваша команда не преследует.

– Даже подняться на одну строчку более приятно, мне как спортсмену хотелось бы завершить чуть повыше – не на восьмом, а на седьмом месте.

– Весной вы потеряли Раванелли – ударную силу. Если анализировать матчи без него, удалось как-то компенсировать отсутствие?

– У нас не настолько глубокая ротация, каждый футболист на вес золота. Если кто-то из обоймы выпадает, это уже проблема. Но ребята, которые выходят на замену, справляются. Надеемся, что он вернется. (Константин Колмаков)