Источник: «Уфа» готова заплатить за Урунова 1 миллион евро

«Уфа» готова рассмотреть выкуп полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Уфимский клуб готов заплатить за футболиста 1 миллион евро, информирует «РБ Спорт».

Ранее о возможности выкупа или аренды полузащитника сообщал «СЭ».

Урунов, возможно, будет переведен на короткое время в «Спартак-2», где освободилась вакансия легионера — красно-белые, как сообщили в клубе, расторгли контракт с защитником Малколмом Баду.

В летнее трансферное окно Урунов был выкуплен «Спартаком» за сумму около 1 млн евро — именно эти деньги клуб и может, если согласится на вариант с «Уфой», вернуть. В то же время для уфимцев достаточно проблематично будет выплачивать заработную плату футболисту — она составляет около 600 тысяч евро в год.

20-летний хавбек принял участие в девяти встречах в нынешнем сезоне за красно-белых, он сумел отличиться лишь одним забитым мячом.