Источник: «Уфа» готова заплатить за Урунова 1 миллион евро
«Уфа» готова рассмотреть выкуп полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Уфимский клуб готов заплатить за футболиста 1 миллион евро, информирует «РБ Спорт».
Ранее о возможности выкупа или аренды полузащитника сообщал «СЭ».
Урунов, возможно, будет переведен на короткое время в «Спартак-2», где освободилась вакансия легионера — красно-белые, как сообщили в клубе, расторгли контракт с защитником Малколмом Баду.
В летнее трансферное окно Урунов был выкуплен «Спартаком» за сумму около 1 млн евро — именно эти деньги клуб и может, если согласится на вариант с «Уфой», вернуть. В то же время для уфимцев достаточно проблематично будет выплачивать заработную плату футболисту — она составляет около 600 тысяч евро в год.
20-летний хавбек принял участие в девяти встречах в нынешнем сезоне за красно-белых, он сумел отличиться лишь одним забитым мячом.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/ufa-gotova-vy-kupit-urunova-za-1-mln-evro/
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