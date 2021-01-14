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Источник: «Уфа» готова заплатить за Урунова 1 миллион евро

16:42
Остон Урунов. Фото ФК «Спартак»
Остон Урунов. Фото ФК «Спартак»
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«Уфа» готова рассмотреть выкуп полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Уфимский клуб готов заплатить за футболиста 1 миллион евро, информирует «РБ Спорт».

Ранее о возможности выкупа или аренды полузащитника сообщал «СЭ».

Урунов, возможно, будет переведен на короткое время в «Спартак-2», где освободилась вакансия легионера — красно-белые, как сообщили в клубе, расторгли контракт с защитником Малколмом Баду.

В летнее трансферное окно Урунов был выкуплен «Спартаком» за сумму около 1 млн евро — именно эти деньги клуб и может, если согласится на вариант с «Уфой», вернуть. В то же время для уфимцев достаточно проблематично будет выплачивать заработную плату футболисту — она составляет около 600 тысяч евро в год.

20-летний хавбек принял участие в девяти встречах в нынешнем сезоне за красно-белых, он сумел отличиться лишь одним забитым мячом.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/ufa-gotova-vy-kupit-urunova-za-1-mln-evro/

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