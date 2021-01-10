Зимой полузащитник «Спартака» Урунов может вернуться в «Уфу»

По информации «СЭ», в ходе зимнего трансферного окна полузащитник «Спартака» Остон Урунов может вернуться в «Уфу». Рассматриваются как вариант с арендой, так и выкуп прав. Стороны проводят консультации, и если найдут общий язык, трансфер состоится с высокой долей вероятности.

Футболист присоединился к команде летом прошлого года, когда Урунов перешел из «Уфы». 20-летний хавбек принял участие в девяти встречах в нынешнем сезоне за красно-белых, он сумел отличиться лишь одним забитым мячом.

Перед зимней паузой «Спартак» занимал третье место в таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах.

Команда проведет первый сбор в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 14 по 24 января.