Источник: «Сампдория» хочет расторгнуть договор аренды Ригони. «Зенит» выступает против

«Сампдория» хочет расторгнуть договор аренды полузащитника Эмилиано Ригони. Однако «Зенит», которому и принадлежат права на 26-летнего аргентинца, не готов возвращать игрока зимой, утверждает Sampgazzetta.

Главный тренер итальянского клуба Клаудио Раньери остался недоволен выступлениями полузащитника. «Сампдория» была готова вернуть аргентинца спустя полгода после заключения арендного соглашения с российским клубом.

В сезоне-2019/20 Ригони провел 9 матчей за «Самптдорию», в которой отметился лишь одной голевой передачей. Его арендное соглашение с клубом рассчитано до лета 2020 года с обязательством выкупа.