Источник: Кокорин должен быть освобожден по УДО сразу

Ходатайство Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом, футболист должен быть освобожден сразу.

— Еще идет заседание. В закрытом режиме. В отношении Александра Кокорина суд удовлетворил ходатайство и применил УДО. Он должен быть освобожден сразу, — цитирует «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня в ИК-4, где отбывают срок осужденные, прошло выездное заседание Алексеевского районного суда. Ранее на футболистов Кокорина и Павла Мамаева были составлены положительные характеристики от ФСИН и руководства колонии, где они отбывали заключение.

Также сообщалось, что выйти на свободу игроки должны через 10 дней после вступления решения в силу. По словам их адвоката Юрия Падалко, освобождены они будут 17 сентября.

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