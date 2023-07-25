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Сегодня, 09:24

Источник: голкипер «Сочи» Адамов прошел медосмотр в «Зените»

Виктория Кравченко
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Денис Адамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Голкипер «Сочи» Денис Адамов в ближайшее время перейдет в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

25-летний вратарь прошел медосмотр перед трансфером в команду.

Ранее сообщалось, что контракт игрока с «Зенитом» будет рассчитан на 4 года, а сумма трансфера составит 1 миллион евро. В СМИ также писали, что на место Адамова в аренду в «Сочи» уйдет Никита Гойло.

Адамов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 в 21 матче во всех турнирах пропустил 39 голов и два раза сыграл «на ноль». Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

Источник: https://www.championat.com/
Денис Адамов
ФК Зенит
ФК Сочи
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0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
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Факел – Локомотив
 - : -
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