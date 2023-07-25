Источник: голкипер «Сочи» Адамов прошел медосмотр в «Зените»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов в ближайшее время перейдет в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

25-летний вратарь прошел медосмотр перед трансфером в команду.

Ранее сообщалось, что контракт игрока с «Зенитом» будет рассчитан на 4 года, а сумма трансфера составит 1 миллион евро. В СМИ также писали, что на место Адамова в аренду в «Сочи» уйдет Никита Гойло.

Адамов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 в 21 матче во всех турнирах пропустил 39 голов и два раза сыграл «на ноль». Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.