Экс-директор «Милана» Брайда: «Черчесов запомнился ярким собеседником с сильным характером»
Бывший директор «Милана» Арьедо Брайда в интервью «СЭ» рассказал, с кем из российских специалистов он общался.
— С Семаком вы лично не знакомы, а с кем из его старших российских коллег доводилось общаться?
— С Газзаевым. С Юрием Семиным, конечно: это ведь вообще ваша легенда! «Милан» дважды, кажется, прилетал в Москву на очень симпатичный турнир, который проводил «Локомотив». Мамма миа, сколько же воды утекло с тех пор, лет пятнадцать прошло (речь о Кубках РЖД 2007 и 2008 годов. — Прим. «СЭ»)! Из тех, кто продолжает активно работать сейчас, отмечу Черчесова. Мы с ним общались в Москве, когда он был еще тренером «Спартака». Я слышал, что его накануне отправили в отставку в «Ференцвароше», но отставки — органичная часть карьеры любого тренера. Черчесов все равно молодец, ведь он дважды выиграл чемпионат Венгрии и вывел свою скромную по европейским меркам команду в серию плей-офф Лиги Европы. Станислав достойно отработал с вашей сборной на чемпионате мира-2018, а мне он запомнился в свое время ярким собеседником с сильным характером.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1