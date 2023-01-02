Источник: «Бейтар» ведет переговоры об аренде защитника «Краснодара» Бородина

Иерусалимский «Бейтар» интересуется защитником «Краснодара» и сборной России Сергеем Бородиным, сообщает Ynet.co.il.

По данным источника, стороны находятся в стадии интенсивных переговоров. В переходе 23-летнего игрока заинтересован главный тренер «Бейтара» Иосси Абуксис. «Краснодар» хочет получить 150 тысяч евро за аренду защитника до конца сезона.

Бородин — воспитанник «Краснодара». Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Бородин провел за «быков» 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.