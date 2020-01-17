Исламхан проводит сбор с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан находится на сборе с «Зенитом», сообщает АБН.

Об этом изданию сообщил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.

В минувшем сезоне 26-летний казахстанец провел 22 матча в чемпионате Казахстана, в которых забил 7 голов. Также он сыграл 8 встреч за национальную сборную в квалификации Евро-2020, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.