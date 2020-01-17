Исламхан проводит сбор с «Зенитом»
15:55
Бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан находится на сборе с «Зенитом», сообщает АБН.
Об этом изданию сообщил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.
В минувшем сезоне 26-летний казахстанец провел 22 матча в чемпионате Казахстана, в которых забил 7 голов. Также он сыграл 8 встреч за национальную сборную в квалификации Евро-2020, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Дополнительная информация
https://abnews.ru/2020/01/17/gendirektor-zenita-podtverdil-chto-na-prosmotre-v-klube-nahoditsya-futbolist-sbornoj-kazahstana/
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