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Исламхан проводит сбор с «Зенитом»

15:55
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Бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан находится на сборе с «Зенитом», сообщает АБН.

Об этом изданию сообщил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.

В минувшем сезоне 26-летний казахстанец провел 22 матча в чемпионате Казахстана, в которых забил 7 голов. Также он сыграл 8 встреч за национальную сборную в квалификации Евро-2020, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация

https://abnews.ru/2020/01/17/gendirektor-zenita-podtverdil-chto-na-prosmotre-v-klube-nahoditsya-futbolist-sbornoj-kazahstana/

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