Илья Геркус: «В «Зенит» пойду пешком»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявил, что хотел бы работать в «Зените».

— Я пешком пойду, если «Зениту» будет что-то от меня нужно, — сказал Геркус. — Всегда готов. Но думаю, что точно также ответит болельщик любого клуба. Просто получилось, что «Локомотив» оказался для меня частично родным клубом. Эти две команды особняком стоят. Это необычный микст. Не все понимают. Но в душе эти клубы уживаются. (Игорь Рабинер)

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