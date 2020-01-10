Ильин будет выступать в «Ахмате» под 29-м номером

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин выбрал игровой номер для выступления за грозненский клуб, сообщает Twitter.

27-летний форвард будет выступать под 29-м номером. В «Урале» он играл под 11-м.

Ильин стал первым новичком «Ахмата» в зимнее трансферное окно. Контракт рассчитан на 3,5 года.

В этом сезоне Ильин провел 18 матчей в РПЛ за «Урал», забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.