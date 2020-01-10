Ильин будет выступать в «Ахмате» под 29-м номером
12:36
Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин выбрал игровой номер для выступления за грозненский клуб, сообщает Twitter.
27-летний форвард будет выступать под 29-м номером. В «Урале» он играл под 11-м.
Ильин стал первым новичком «Ахмата» в зимнее трансферное окно. Контракт рассчитан на 3,5 года.
В этом сезоне Ильин провел 18 матчей в РПЛ за «Урал», забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Форвард Владимир Ильин, ставший первым новичком ФК «Ахмат» в 2020 году, будет выступать за грозненский клуб под игровым номером «29» ??? pic.twitter.com/hxjnCxSAz2— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 10, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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