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«Игра будет очень тяжелая». Бистрович — о матче ЦСКА — «Арсенал»

10:31
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в преддверии матча его команды в 18-м туре РПЛ с «Арсеналом» вспомнил поражение от тульской команды в прошлом сезоне.

— У команды из Тулы есть хорошие быстрые игроки, — цитирует пресс-служба клуба Бистровича. — Помню, что нам всегда было с ними непросто. Вот и в нынешнем сезоне с трудом победили, забив в концовке после стандарта. Хорошо, что Гогуа в том эпизоде оказался там, где нужно. А на прошлом чемпионате уступили в гостях 0:2. Думаю, что и на этот раз игра будет очень тяжелая и упорная.

ЦСКА — Арсенал Т

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