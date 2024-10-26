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Сегодня, 07:27

Колыванов: «Динамо» сложно вписать в ряд фаворитов в борьбе за титул РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов сомневается, что бело-голубых можно считать одним из фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«В этом сезоне у «Динамо» не все так гладко, как у основных конкурентов. «Зенит» и «Краснодар» действуют крайне стабильно. На этом фоне «Динамо» сложно вписать в ряд фаворитов в борьбе за титул РПЛ. Нужно улучшать игру в обороне и подтягивать реализацию моментов», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

После 12 туров «Динамо» с 23 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 7
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Краснодар

 6
П
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 5 1 0
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