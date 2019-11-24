Игорь Дивеев: «Не хватало задора и ора Гончаренко»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата России рассказал о том, как команда справлялась с отсутствием главного тренера Виктора Гончаренко.

— У соперника не было стопроцентных моментов, а нам, как всегда, не хватает реализации. Но мы выиграли 1:0 и все довольны, — рассказал Дивеев.

— Но в концовке ЦСКА заставил болельщиков понервничать, потому что была пара моментов у ваших ворот.

— Это с трибун так казалось. Мы все контролировали. Был один момент, когда после моего рикошета Игорь ногами вытащил мяч. Других опасных моментов я не помню.

— Самарцы вас сегодня чем-то удивили?

— Они сегодня молодцы. Играли в свой футбол, постоянно хотели выбежать в контратаки, но мы были готовы к этому, поэтому держали мяч под контролем.

— Чувствовали отсутствие Гончаренко на тренерской скамейке?

— Да, чувствовали. Его не хватало, его задора, ора. Но второй тренер тоже молодец. Я слышал, что он подсказывал, и Карпов подсказывал.

— Как вам перфоманс болельщиков с цитатами Гончаренко?

— Я особо не видел. Обратил внимание, когда выложили какие-то надписи и все. Был весь в игре. (Елена Григорьевская)

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей