Игбун признан лучшим игроком "Уфы" сезона-2016/17

Болельщики "Уфы" признали нападающего Силвестра Игбуна лучшим игроком команды сезона-2016/17, сообщает пресс-служба клуба. В голосовании он набрал 28,4 процента голосов. Вторым стал полузащитник Дмитрий Стоцкий (25,7%), третьим - голкипер Александр Беленов (15,9%).

Отметим, в прошлом сезоне Игбун провел 26 матчей за "Уфу", в которых забил три мяча.