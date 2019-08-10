Хохлов рассказал про травму Шунина

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 3-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) подвел итоги встречи и рассказал про травму вратаря Антона Шунина.

– В первом тайме действовали правильно, располагались правильно, перекрывали зоны, – отметил Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Играли на перехватах, в завершении иногда неправильно разбегались, неправильно зоны заполняли, оказывались вдвоем в одной зоне, хотя должны были разные зоны заполнять и доводить до завершения. Это не получилось.

– Почему Панченко сняли? Связка Грулев – Шейдаев заиграла совсем иначе.

– Нам не хватало впереди агрессии. До подхода в штрафную нормально, а в самой штрафной нужен был человек. Грулев хорошо зоны чувствует, может хорошо принять мяч, развернуться и с партнером отыграться. Нужно было впереди добавлять в агрессии.

– Насколько серьезна травма у Шунина?

– Сейчас я не могу сказать. Проблема с мышцей. Насколько серьезно – завтра определят доктора.