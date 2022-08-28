Хлусевич высказался о трансфере Кейта Бальде в «Спартак»
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал переход сенегальского нападающего Кейта Бальде в московский клуб.
«Смотрел пару игр с его участием. Я знаю этого футболиста. Хорошее усиление? Посмотрим. Все будет видно на поле», — сказал Хлусевич.
26 августа «Спартак» объявил о подписании 27-летнего сенегальского нападающего Кейта Бальде, воспитанника академии «Барселоны». Контракт с форвардом рассчитан до 2025 года.
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|
Сочи – Химки
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|
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Ахмат – Кр. Советов
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|28.08
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|
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Ростов – ЦСКА
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