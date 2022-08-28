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Сегодня, 10:45

Хлусевич высказался о трансфере Кейта Бальде в «Спартак»

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал переход сенегальского нападающего Кейта Бальде в московский клуб.

«Смотрел пару игр с его участием. Я знаю этого футболиста. Хорошее усиление? Посмотрим. Все будет видно на поле», — сказал Хлусевич.

26 августа «Спартак» объявил о подписании 27-летнего сенегальского нападающего Кейта Бальде, воспитанника академии «Барселоны». Контракт с форвардом рассчитан до 2025 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
Бальде Кейта
Даниил Хлусевич
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
2
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
9
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
10
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
13
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 4 : 1
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 2 : 2
27.08 17:30
Факел – Спартак
 1 : 4
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Михаил Опарин

Михаил Опарин

Ахмат

 2 1 0
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