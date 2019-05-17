19:51 | Футбол — РПЛ

Хет-трик Жиронкина помог ЦСКА разгромить "Ахмат" в молодежном первенстве

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ЦСКА одержал победу над "Ахматом" (7:1) в матче 29-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе армейцев хет-триком отметился нападающий Виталий Жиронкин, по разу отличились – полузащитники Наир Тикнизян, Кирилл Шехов, Данила Янов и форвард Артем Востриков

Ранее ЦСКА обеспечил себе досрочное чемпионство.

Молодежные команды 

29-й тур 

"ЦСКА - мол." (Москва) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 7:1 (6:0)

Голы: Тикнизян, 4 (1:0). Жиронкин, 13 (2:0). Востриков, 15 (3:0). Жиронкин, 18 (4:0). Жиронкин, 41 (5:0). Янов, 43 (6:0). Хизриев, 60 (6:1). Шехов, 83 - с пенальти (7:1). 

Удаление: Денилханов (Ахмат - мол.), 81. 

Судья: Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре).

17 мая. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".

ЦСКА - мол. - Ахмат - мол.

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