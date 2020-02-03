Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о возрастной иерархии в клубе среди футболистов.

— Думаю, я в середине возрастной цепочки, — цитирует Магнуссона официальный сайт клуба. — Игорь Акинфеев — самый опытный и самый крутой, он — прадед! (смеется) Набабкин, Щенников, Васин — дедушки, деды. Дальше иду я — папа, отец. В мои «обязанности» входит присматривать за «детишками», нашей молодежью, что я и делаю.

— Готовы ли вы стать отцом в реальной жизни?

— Жду этого с нетерпением. Моя девушка беременна, у нас будет ребенок. Когда придет время, хочу как можно скорее взять его на руки (улыбается).