Хердур Магнуссон: «Ожидаем хорошую игру от «Краснодара», будет трудно»
05:13
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» отметил, что армейцы ждут трудной игры. Игра состоится 7 декабря и начнется в 16.00 по московскому времени.
— Впереди важный матч против «Краснодара», как, в принципе, и каждая игра для нас, — цитируют «Известия» Магнуссона. — Мы ожидаем хорошую игру от «быков», будет трудно. Но нам нужно показать себя с лучшей стороны и сделать все, чтобы добыть победу.
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