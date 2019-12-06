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Хердур Магнуссон: «Ожидаем хорошую игру от «Краснодара», будет трудно»

05:13
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» отметил, что армейцы ждут трудной игры. Игра состоится 7 декабря и начнется в 16.00 по московскому времени.

— Впереди важный матч против «Краснодара», как, в принципе, и каждая игра для нас, — цитируют «Известия» Магнуссона. — Мы ожидаем хорошую игру от «быков», будет трудно. Но нам нужно показать себя с лучшей стороны и сделать все, чтобы добыть победу.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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