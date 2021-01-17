Хендрикс рассказал, почему выбрал в «Спартаке» номер Цымбаларя

Новичок «Спартака» голландский полузащитник Йоррит Хендрикс в интервью «СЭ» рассказал, почему выбрал в команде четвертый номер, под которым в 90-е годы XX века играл легендарный полузащитник Илья Цымбаларь.

— Для меня большая честь играть под номером, под которым играла легенда клуба. Вообще с четверкой на спине я играл еще в юношеских командах, поэтому выбрал его сразу же, узнав, что он свободен, — сказал Хендрикс.

В субботу «Спартак» объявил о трансфере Хендрикса из ПСВ. Сумма сделки составила 500 тысяч евро, голландец подписал контракт на 3,5 года.

(Артем Калинин)

Полностью интервью Хендрикса