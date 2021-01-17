Хендрикс: «Моя приоритетная позиция на поле? Я вратарь!»

Новичок «Спартака» голландский полузащитник ЙорритХендрикс в интервью «СЭ» рассказал о своей приоритетной позиции на поле.

— Какая у меня приоритетная позиция на поле? Я вратарь! Шучу, конечно. Вообще главная позиция — опорныйполузащитник. Играю в центре. Могу играть правее или левее — не так важно, — сказал Хендрикс.

В субботу «Спартак» объявил о трансфере Хендрикса из ПСВ. Сумма сделки составила 500 тысяч евро, голландец подписал контракт на 3,5 года.

Футболист также добавил, что еще не обсуждал свою позицию на поле с главным тренером команд Доменико Тедеско: «Еще по позиции не говорили. Меня только вскользь об этом спрашивали. Самое главное для меня — помогать команде. Буду делать это там, где нужно».

(Артем Калинин)

Полностью интервью Хендрикса