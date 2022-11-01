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Фомин рассказал, как в «Динамо» прощались со Шварцем

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Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как команда восприняла уход главного тренера Сандро Шварца и в какой момент футболисты узнали об отставке немецкого специалиста.

«За несколько дней до финала Кубка России тренер объявил, что уходит. И все. Это было в раздевалке. В команде уже догадывались, прессу все читают. Но на финал все выходили с огромным желанием выиграть, а там уже прощаться с Сандро. Матч со «Спартаком» был последним в сезоне, и, перед тем как разъехаться, у нас вечером была общая встреча. Так получилось, что попрощались со Шварцем, с его помощниками. Все вместе провели последний вечер. И там уже кто хотел, подошел к Сандро. И он подходил, к кому хотел, говорил какие-то слова. Он мне много чего сказал. Мы говорили о футболе, о жизни. Хорошо пообщались. А знаете, с чего он начал разговор? Сказал: сегодня тебе нужно выпить. Так-то я весь в себе был после того финала», — приводит слова Фомина «КП Спорт».

44-летний специалист возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством столичный клуб провел 57 матчей, в 32 из которых одержал победу, 17 раз потерпел поражение и 8 раз сыграл вничью.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/daniil-fomin-rasskazal-kak-v-dinamo-proshhalis-s-sandro-shvarczem/

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Даниил Фомин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
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 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
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 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
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14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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