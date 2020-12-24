Хацкевич дал оценку игре «Ротора» в первой части сезона

Главный тренер волгоградцев Александр Хацкевич прокомментировал выступление команды в РПЛ.

— Какую оценку поставите «Ротору» за первую половину чемпионата?

— По пятибалльной шкале? Два с плюсом.

— Сурово.

— Домашние победы в последних турах над «Уфой» и «Арсеналом» позволили подняться на 13-е место, но все равно находимся не там, где планировали. Надеюсь, вторую половину сезона проведем лучше. Я в ребят верю. Могут играть сильнее.

— У вас есть ответ, почему «Ротор» забил в РПЛ меньше всех?

— Линия атаки у нас и сейчас до конца не укомплектована, а входили в сезон вообще с одним форвардом. Мягко говоря, несолидно. Лишь 22 сентября к Муллину добавился Понсе, который перешел из «Ахмата» на правах аренды.

— А как же Фламарион и Микелтадзе?

— Это фланговые игроки. На позиции «десятки» тоже полезны. Но не в центре нападения.

— 9 забитых мячей за 19 матчей — катастрофа?

— Безусловно. Правда, не за 19, а за 17 — не забывайте о двух «технарях» из-за вспышки коронавируса. Да и по количеству созданных моментов мы точно не аутсайдеры. Один Давиташвили 25 раз пробил по воротам.

— А толку? У парня ноль голов!

— Зурико всего 19 лет, это первый сезон в РПЛ, когда стабильно выходит в стартовом составе. Где-то не хватает хладнокровия, где-то мастерства... То, что у «Ротора» есть моменты, уже хорошо. Осталось подтянуть реализацию.

— К весне удастся освежить атаку?

— Я очень на это надеюсь. Руководство в курсе, какие позиции нужно усилить. Работа ведется. (Александр Кружков)

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