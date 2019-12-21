Губерниев ответил Семину. Новый пост о попугаях и оленях

Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев ответил на слова главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Семин в своем Instagram сравнил Губерниева с «говорящим попугаем» .

— Ох и умыл меня Юрий Семин! Ох умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше... Но только тренером года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков и так далее, никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!Не умаляю заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России? А попугаи — птички домашние, они у людей живут и радуют. Людей! — написал Губерниев в своем канале в Telegram.

18 декабря Семин был признан лучшим тренером года в России по версии Федерации спортивных журналистов страны. Губерниев назвал голосовавших «серебряными оленями».

В 2019-м «Локомотив» под руководством Семина стал обладателем Кубка России и занял второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19.

Семин — тренер года по версии спортивных журналистов, сборная пляжников — команда года