Григорий Иванов: "С помощью ВАР судьи отмазываются за свои ошибки"

Президент "Урала" Григорий Иванов​ в интервью "СЭ" заявил, что ВАР не помогает судьям принимать верные решения.

В полуфинальном матче Кубка России против тульского "Арсенала" полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви получил красную карточку после использования главным судьей Сергеем Карасевым ВАР: по мнению арбитра, Бикфалви специально наступил на ногу Зелимхану Бакаев​у​. 20 мая КДК РФС оставил в силе красную карточку полузащитника. Он пропустит финал Кубка России против "Локомотива".

– Обратились к ВАР. И что? Удалили. А теперь окончательно лишили человека финала. Понимаешь? Эрик – наш лидер, он к этому шел. А они его сразу же прибили! Вопиющий беспредел. Восемь инспекторов сидят там в одной упряжке и принимают такое решение. Великие, блин! Поддержали... Типа ВАР все видит. Да в Европе все плюются от него! Многие хотят от него отказаться!

Это же судьи так отмазываются за свои ошибки. Эрик не хотел травмировать Бакаева. Какое на фиг удаление? Вы чего?! Зачем он поставил пенальти в ворота "Арсенала"? Я тоже против таких пенальти! А Бикфалви ничего не хотел. Он просто шел в борьбу. Ему надо было в воздухе что ли ногу убрать?! Вы с ума сошли?! У нас в футболе самые умные люди – это судьи.

Они думают, что наш болельщик дурак, что зрители ничего не понимают. Футболисты и тренеры, мол, тоже ничего не знают... Одни судьи в курсе всего. Не надо было удалять Бикфалви и пенальти в ворота "Арсенала" не стоило ставить. Все этот ВАР.

Полностью интервью Иванова – здесь