Григорий Иванов: «Не отказываюсь от своих слов. Двери «Урала» для Мамаева открыты»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» подтвердил, что после освобождения из тюрьмы полузащитник Павел Мамаев может оказаться в клубе из Екатеринбурга.

— Вы сказали очень добрые слова о Галицком. При этом после истории сКокориным и Мамаевым он жестко заявил, что «Краснодар» отказывается от Мамаева. А почему вы готовы протянуть руку Павлу?

— Я уже не раз говорил, что Кокорин и Мамаев талантливые футболисты. Но, как выяснилось, они не знают жизни. Увы, но порой даже люди постарше, когда на них падают большие деньги, не всегда могут ими распорядиться. Сейчас этим ребятам очень тяжело. И мое мнение — их надо поддержать.

— Они скоро должны освободиться. Вы действительно не отказываетесь от своих слов и можете сказать: «Приходи, парень, мы тебе поможем встать на ноги и заиграть?»

Иванов: — Я никогда не откажусь от своих слов. Если бы Мамаев и Кокорин на деньги, которыми мы располагаем, пришли в «Урал», думаю, что и главный тренер дал бы им шанс. Сейчас, насколько я знаю, «Зенит» хочет продлить контракт с Кокориным. А для Мамаева у нас двери открыты.

«Наши двери для Мамаева открыты». Иванов и Парфенов — откровенно об «Урале»