Готов ли Алексей Миранчук уехать в Европу? Отвечает Крыховяк

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах Алексея Миранчука перейти в европейский клуб.

— По слухам, Алексей Миранчук мог уехать в «Ювентус». Как думаете, он уже готов к топовым европейским клубам?

— Никто не может сказать, готов или нет, кроме него. Бывает такой момент в карьере, порыв, когда ты хочешь что-то менять. Знаю, что он счастлив в «Локомотиве». Играет дома, в России, но при этом, в Лиге чемпионов выходит против лучших. Но могу понять его желание попробовать что-то еще. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.