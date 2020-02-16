Готов ли Алексей Миранчук уехать в Европу? Отвечает Крыховяк
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах Алексея Миранчука перейти в европейский клуб.
— По слухам, Алексей Миранчук мог уехать в «Ювентус». Как думаете, он уже готов к топовым европейским клубам?
— Никто не может сказать, готов или нет, кроме него. Бывает такой момент в карьере, порыв, когда ты хочешь что-то менять. Знаю, что он счастлив в «Локомотиве». Играет дома, в России, но при этом, в Лиге чемпионов выходит против лучших. Но могу понять его желание попробовать что-то еще. (Евгений Белоусов)
Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gzhegozh-kryhovyak-o-pogone-za-zenitom-semine-smolove-i-russkom-yazyke-1642813/