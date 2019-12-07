Гончаренко пропустит следующий матч ЦСКА в РПЛ?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1) подошел к судейской бригаде и произнес в адрес главного арбитра встречи Василия Казарцева: «*** (ерундой) какой-то занимаешься!» Данный эпизод попал в трансляцию игры.

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Ранее КДК РФС наказал Гончаренко дисквалификацией на два матча (один — условно) за нецензурные слова, которые он употребил во время разговора с судьями в перерыве встречи 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2), которая состоялась 10 ноября.

Тогда КДК возбудил дело в отношении Гончаренко по материалам СМИ, поскольку в рапортах главного арбитра встречи Станислава Васильева и инспектора Александра Сафонова не было сказано о грубых словах тренера. Специалист был дисквалифицирован в соответствии со статьей 95 дисциплинарного регламента РФС и оштрафован на 100 тысяч рублей (пункт 12 Приложение № 1 к дисциплинарному регламенту РФС).

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Гончаренко пропустил матч 17-го тура с «Крыльями Советов» (1:0, 24 ноября). По условной дисквалификации на одну игру тренеру был назначен испытательный срок до конца сезона.

Соответственно если КДК примет решение рассмотреть высказывание Гончаренко в адрес Казарцева после матча с «Краснодаром», то условная дисквалификация белорусского специалиста может превратиться в реальную, и он не будет присутствовать на скамейке запасных команды на домашней встрече 20-го тура с «Уралом» (1 марта).

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