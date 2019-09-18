Голкипер «Спартака» Селихов пропустит шесть месяцев

Стали известны сроки восстановления вратаря «Спартака» Александра Селихова, сообщает официальный сайт красно-белых. По словам главного врача красно-белых Михаила Бутовского, 25-летний россиянин сможет вернуться на поле не ранее чем через шесть месяцев.

Накануне Селихов успешно перенес операцию на правом ахилловом сухожилии.

Селихов перешел в «Спартак» из «Амкара» во время зимней паузы сезона-2016/17. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

Из-за нескольких серьезных травм Селихов не имел регулярной игровой практики в прошеднем и текущем сезоне.

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