Голкипер «Спартака» Селихов пропустит шесть месяцев
Стали известны сроки восстановления вратаря «Спартака» Александра Селихова, сообщает официальный сайт красно-белых. По словам главного врача красно-белых Михаила Бутовского, 25-летний россиянин сможет вернуться на поле не ранее чем через шесть месяцев.
Накануне Селихов успешно перенес операцию на правом ахилловом сухожилии.
Селихов перешел в «Спартак» из «Амкара» во время зимней паузы сезона-2016/17. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.
Из-за нескольких серьезных травм Селихов не имел регулярной игровой практики в прошеднем и текущем сезоне.
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