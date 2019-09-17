Селихов после операции предложил всем вспомнить известную фразу Евсеева

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем самочувствии после операции. 25-летний вратарь, получивший травму правого ахиллова сухожилия на одной из тренировок, отправился в Финляндии.

— Операция прошла успешно, чувствую себя хорошо! — написал голкипер в своем Instagram. — Впереди сложный период реабилитации, приложу все усилия, чтобы вернуться сильнее. Спасибо каждому за теплые слова и поддержку! Вперед, «Спартак»! Кто думает, что я сдался и опустил руки, вспомните известную фразу Вадима Евсеева, она вам.

Селихов перешел в «Спартак» из «Амкара» в зимней паузе сезона-2016/17. Из-за нескольких серьезныз травм голкипер не имел регулярной практики в прошлом и этом сезоне.

Селихов перенес операцию