Гол Ильина принес «Ахмату» победу над «Мурой»
19:07
«Ахмат» в товарищеском матче на сборе в Словении обыграл местный клуб «Мура» со счетом 2:1.
В составе грозненского клуба голы забили Одисе Роши и Владимир Ильин, перешедший в команду зимой 2020 года.
Товарищеские матчи. Клубы
«Мура» — «Ахмат» — 1:2 (0:0)
Голы: Роши, 53 (0:1). Ильин, 58 (0:2). Шушньяра, 65 (1:2).
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Нижич, Ненахов, Иванов, Роши, Бериша, Раванелли, Исмаэл, Ильин.
2 февраля. Мурска-Собота. Стадион «Mestni stadion Fazanerija»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...