Гол Ильина принес «Ахмату» победу над «Мурой»

«Ахмат» в товарищеском матче на сборе в Словении обыграл местный клуб «Мура» со счетом 2:1.

В составе грозненского клуба голы забили Одисе Роши и Владимир Ильин, перешедший в команду зимой 2020 года.

Товарищеские матчи. Клубы

«Мура» — «Ахмат» — 1:2 (0:0)

Голы: Роши, 53 (0:1). Ильин, 58 (0:2). Шушньяра, 65 (1:2).

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Нижич, Ненахов, Иванов, Роши, Бериша, Раванелли, Исмаэл, Ильин.

2 февраля. Мурска-Собота. Стадион «Mestni stadion Fazanerija»