Годзюр признан болельщиками лучшим игроком «Урала» в матче со «Спартаком»
12:33
Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр признан болельщиками екатеринбуржской команды лучшим игроком матча 17-го тура со «Спартаком» (0:0).
Второе место в этом голосовании занял нападающий Михал Кухарчик, а третье — полузащитник Рафал Августиняк.
? Ярослав Годзюр — лучший игрок «Урала» в матче #УралСпартак— ФК Урал (@FCURAL) November 26, 2019
? Михал Кухарчик
? Рафал Августиняк
Все результаты найдете ЗДЕСЬ: https://t.co/INDddoQSf2 pic.twitter.com/zAyFqzflBz
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