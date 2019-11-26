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Годзюр признан болельщиками лучшим игроком «Урала» в матче со «Спартаком»

12:33
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Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр признан болельщиками екатеринбуржской команды лучшим игроком матча 17-го тура со «Спартаком» (0:0).

Второе место в этом голосовании занял нападающий Михал Кухарчик, а третье — полузащитник Рафал Августиняк.

Урал — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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