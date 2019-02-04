Глушаков снял с продажи загородный дом

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова​, сообщил "СЭ", что футболист снял объявление о продаже загородного дома в Истре. Ранее Жорин утверждал, что Глушаков переписал недвижимость на мать и выставил на продажу, оценив коттедж в 300 миллионов рублей.

– Завтра будет рассматриваться вопрос по взысканию алиментов, – сказал Жорин. – Но он в данном случае не настолько принципиален, поскольку основным было то, что дети должны проживать с мамой. Знаем, что, к сожалению, футболистам иногда удается через суд забрать детей. И слышали, что Глушаков угрожал Дарье, что задействует все свои деньги и ресурсы для того, чтобы дочери остались с ним. Но этого не случилось.

Мы не сомневались, что добьемся проживания детей с Дарьей в законном порядке, но ожидали ожесточенного противостояния.

С домом видимо, у Дениса что-то не получилось, он уже снял его с продажи, больше нет объявления. Понял, наверное, что фокусы вряд ли пройдут.

– Был еще спор по разделу имущества.

– Это дело рассматривается в отдельном производстве. На прошлом заседании тоже случился переломный момент. Если помните, у нас раньше не принимали уточненный иск, а на предыдущем заседании его приняли и сделали запрос по дому. Возможно, именно это и подтолкнуло Дениса выйти из спора за детей. (Арман Мкртчян)​

Адвокат Дарьи Глушаковой: "Денис понял, что вел себя неправильно. Он выходит из битвы за детей" //

Глушаков продает совместный с женой дом за 331 миллион рублей